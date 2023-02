Stichting schoorvoetend akkoord met proef live-uitzending vastenavendoptocht: ‘Angst voor minder publiek niet weg’

indebuurt.nl Dirk is Prins Wannes III: 'Wat ik nu mee mag maken, raak ik nooit meer kwijt'

In het dagelijks leven werkt hij bij het Waterschap, maar deze weken is hij in het Krabbegat beter bekend als Prins Wannes III. Tijdens de vijfentwintig vastenavenddagen wordt Dirk Hopmans (33) geleefd. Maar we moeten het prins-zijn volgens hem vooral niet als een baan zien. “Ik wil toegankelijk zijn en dichtbij mezelf blijven.”