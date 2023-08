Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis opgelucht: ‘Het verduisterde geld is terugbetaald’

indebuurt.nl Het dakterras van Ellen ligt naast het Markiezen­hof: 'We zitten hier perfect'

Ellen woont met haar partner nu twee jaar boven hun woonwinkel in het centrum van de stad, het Vierkantje, in Bergen op Zoom. Het dakterras, een oase van rust en creativiteit, ligt direct aan het Markiezenhof. “Het voelt soms alsof we bij de buren naar binnen gluren.”