Stolpersteine om Bergse vermoorde Joden te herdenken: ‘Zolang je naam klinkt, word je herinnerd’

Overheden wijzen vooral naar elkaar bij aanpak giflozin­gen Sabic, die voorlopig gewoon doorgaan

BERGEN OP ZOOM/MOERDIJK – Politici in Brabant maken zich ernstig zorgen over de PFAS-lozingen bij de bedrijven Sabic in Bergen op Zoom en ATM op industrieterrein Moerdijk. Maar vooralsnog kijken Rijk en provincie bij de aanpak vooral naar elkaar en gaan de giflozingen gewoon door.

29 november