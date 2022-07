Superfeestje in sportief Steenbergen: Kruisland wint de zeskamp

Duizenden dode eiken, nauwelijks insecten: de gevolgen van stikstof zijn te zien op de Brabantse Wal

HOOGERHEIDE - Is de stikstof die boerderijen en de industrie uitstoten nu echt zo’n probleem? Boswachter Erik de Jonge toont de gevolgen voor de natuur op de Brabantse Wal. ,,Het is niet álleen stikstof. Het hele ecosysteem is kapot.”

12:07