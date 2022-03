‘Surrogaatopa’ (74) uit Bergen op Zoom vrijgesproken van ontucht met tweelingzusjes

De rechtbank in Breda heeft de zaak beoordeeld, maar behalve de verklaringen van de meisjes, ligt er niets. En het verhaal van één van de twee meisjes was bovendien ‘moeilijk op boetrouwbaarheid te beoordelen’, aldus deskundigen. Omdat er twijfel is aan die verklaring – hij was niet gedetailleerd en mogelijk beïnvloed door het verhaal van haar zusje – kon die ook niet als bewijs worden gebruikt in de zaak van haar zusje. Daardoor is er voor beide beschuldigingen te weinig bewijs.