Tandartsen kunnen tienduizenden patiënten nog niet helpen in Brabant na cyberhack

Gifgroene deelscoo­ters en e-bikes van Go Sharing nu ook in Bergen op Zoom beschik­baar

BERGEN OP ZOOM - De eerste gifgroene elektrische deelscooters en -fietsen zijn neergezet in de gemeente Bergen op Zoom. In totaal plaatst GO Sharing honderd scooters en vijftig fietsen in de Markiezenstad.

2 augustus