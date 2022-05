Te veel afval per persoon en hoge kosten, Woensdrecht wil leren van Roosendaal: ‘We gaan op verkenning’

HOOGERHEIDE/OSSENDRECHT - De kosten van afvalverwerking stijgen terwijl de hoeveelheid restafval per Woensdrechtenaar nog altijd veel te hoog is. ‘Een hele uitdaging’, erkent wethouder Thierry de Heer.

Verdwijnen de drie gratis tikken? Wordt de verouderde milieustraat een modern grondstoffencentrum? Waarom zijn de verwerkingskosten in acht jaar tijd verviervoudigd? Gaan inwoners huiverig reageren op het fors terugdringen van restafval?

Dat vragenvuur van AKT-raadslid John Mathijssen symboliseert de taaie kluif waar de kersverse wethouder De Heer (D66) op moet kauwen. ,,Een moeilijk vraagstuk”, beaamt De Heer. ,,De kostendekkendheid in Woensdrecht qua afvalverwerking ligt nu wel op 102 procent, maar mede omdat de gemeenteraad er een ton extra voor uittrok.”

Nog ruim boven de 100 kilo afval per persoon

Het halen van de VANG-doelen (Van Afval Naar Grondstof) is een lastiger verhaal. ,,In 2020 zouden we aan 100 kilo restafval per persoon moeten zitten, in 2025 aan 30 kilo. Maar we zitten nog dik boven de 100", aldus De Heer. Het fijn huishoudelijk restafval zakte in vier jaar wel van 143 naar 124 kilo pp, maar het grof afval steeg van 32 naar 49 kilo. Samen 173 kilo dus.

,,We gaan uitzoeken hoe we die kilo's kunnen terugdringen en houden alle opties open", zegt De Heer. ,,We gaan op verkenning naar het grondstoffencentrum voor Roosendaal en Halderberge, waar restafval als betaalde stroom geldt. Een oude deur met glas komt in Woensdrecht op een berg grof vuil. Bij hen gaat het glas eruit, het metaal eraf, het hout apart. Arbeidsintensiever, maar het rendeert wel.”

Vervuiler betaalt

De Woensdrechtse milieustraat wordt nu vooral uit het vaste tarief betaald. Volgens het college komt het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wellicht beter tot zijn recht als het voorbeeld van het Roosendaalse grondstoffencentrum wordt gevolgd. ,,Of we de drie gratis tikken afschaffen kan ik nog niet zeggen", aldus De Heer. ,,We brengen alle opties in kaart zodat de raad straks kan kiezen uit een breed pallet maatregelen.”

De gestegen verwerkingskosten zijn terug te voeren op duurder transport, toegenomen gewicht qua restafval in coronatijd en hogere verbrandingsbelasting, geeft de wethouder aan richting Mathijssen, die evenmin blij is met de vele bijzettingen naast containers. De Heer: ,,Dat houdt Saver strak bij, evenals storingen. En we proberen degenen die dumpen te achterhalen.”

Kapotte container

Marius Bakker (VVD) klaagt over de ondergrondse container voor PMD (plastic, metaal/blik, drankpakken) in de kern Woensdrecht. ,,Die is al maanden kapot, er staat nu een oranje container naast.” Geen gezicht, vindt ook De Heer. ,,Een tijdelijke noodoplossing. Er is bij Saver een nieuwe container besteld, maar levering duurt 12 à 16 weken. Dat geeft Woensdrecht overigens geen extra kosten.”

Op een vraag van René Adriaansen (ABZ) bevestigt De Heer dat er in Woensdrecht veel meer asbest ingenomen wordt dan in andere gemeenten. ,,Hier bij ons staan relatief heel veel kleine schuurtjes. Goed dat die asbest verwijderd wordt, maar dat zie je inderdaad terug in de cijfers.”