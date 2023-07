Teleurgesteld Halsteren krijgt antwoord op protestbrief over indeling vierde divisie

De door brand getroffen obesitas­kli­niek kan voorlopig terecht in polikli­niek Et­ten-Leur

BERGEN OP ZOOM - De obesitaskliniek in Bergen op Zoom die afgelopen woensdag door brand is getroffen, wordt voorlopig ondergebracht bij de polikliniek van het Bravis ziekenhuis in Etten-Leur. Patiënten kunnen daar vanaf maandag 3 juli terecht.