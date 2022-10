Tiemo (17) zag botsing met bus vanuit de trein: ‘Ik vroeg me meteen af of die vol zat’

Ons kent Ons voor het eerst met voorstel­ling in De Witten­horst: ‘Hier zijn we blij mee’

HALSTEREN - De Halsterse toneelvereniging Ons Kent Ons staat dit jaar voor het eerst in De Wittenhorst. ,,We hebben nu ons eigen geluid, eigen licht en we hoeven het podium niet op te bouwen”, zegt regisseur Jac van Steen. ,,Hier zijn we blij mee.”

8 oktober