Tien arrestaties bij vondst drugslab in Steenbergen. Eigenaar: ‘Nu begrijp ik waarom ik zo'n hoofdpijn had’

De vondst werd gedaan in een loods tijdens een controle van opsporingsambtenaren van politie en douane. De brandweer heeft de loods onderzocht op chemische dampen, waarna het vanwege de veiligheid is afgesloten in afwachting van specialisten. Een specialistisch team van de politie gaat het lab ontmantelen. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk drugs werden geproduceerd.