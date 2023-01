De BoswachterBERGEN OP ZOOM - Morgen is het zeventig jaar geleden dat het zoute zeewater meedogenloos grote delen van Zeeland en West Brabant overspoelde. Oudere mensen in de regio hebben onvergetelijke herinneringen aan ‘de ramp’. De zee is een gevaarlijke vriend.

Na ’53 kwamen Deltawerken die naast betere bescherming tegen de zee ook voor nieuwe natuur zorgden. Bijvoorbeeld door de aanleg van de Markiezaatskade en Oesterdam werd een stuk van de Oosterschelde afgeknipt en zo ontstond de bijna 2000 hectare ruige natuur die we het Markiezaat noemen. Uiterst waardevol en zeer in trek bij duizenden vogels.

Overigens was het bepaald niet de eerste keer dat een verwoestende watervloed dit gebied op z’n kop zette, ook de Elisabethsvloed in 1421 en de Sint-Felixvloed in 1530 hadden ook grote gevolgen. Vechten tegen het water zit dus diep en ons landschap is gericht op water náár de zee afvoeren en vooral niet omgekeerd.

Langzamerhand doorgeschoten

Bescherming tegen de zee is uiteraard een goede zaak, maar in de ontwatering zijn we langzamerhand wel doorgeschoten. Duizenden greppels, diepe sloten brede watergangen zijn een ontwateringsmachine die het landschap als een malle droog trekken. We hebben in Brabant 40.000 kilometer aan watergangen!

Nu zijn er natuurlijk tijden dat afvoer van overtollig water nodig is, maar er zijn ook steeds vaker periodes waar in we schreeuwend gebrek aan water hebben. En daarom moeten we omschakelen. Door het al maar dalende grondwaterpeil ontstaan grote problemen in natuur, landbouw en drinkwaterwinning.

Tijd voor nieuwe deltawerken

Terwijl het zoete water veel te snel wordt afgevoerd, komt het zoute water dit keer niet door gebroken dijken de polder in maar ondergronds door verzilting. Het wordt dus tijd voor nieuwe ‘deltawerken’. Dit keer niet om zout water te weren, maar zoet water te behouden.

De ‘ontwateringsmachine’ moet stoppen om het grondwater weer aan te vullen. Dat is waar we hard aan werken met waterschap, provincie en boeren, want zonder water geen later.

Erik de Jonge – Boswachter Brabants Landschap