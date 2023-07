Tijdens de restauratie legt Bergs schilderij een geheim bloot: ‘Nooit geweten en wij hebben het doek al sinds jaren 60’

Na de brand weer snuffelen in de boeken: ‘Ik lees alles, zelfs van Socrates’

BERGEN OP ZOOM - Alexander van der Kallen was bang dat een grote brand een einde zou maken aan de boekenmarkt in het Kerkelijk Centrum. Maar zaterdag was het tot zijn grote genoegen weer een komen en gaan van ‘snuffelaars’ in het opgeknapte gebouw aan de Williamstraat in Bergen op Zoom.