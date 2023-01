Tineke Schouten bedankte blinde Riet voor haar komst: ‘Door de blindentolk kan ik de voorstelling beleven’

Bedrijven­ter­rein Oude Molen in Halsteren en Driehoeven Ossend­recht kunnen uitbreiden

HALSTEREN - Alle seinen staan op groen voor de uitbreiding van bedrijventerrein Oude Molen in Halsteren. Dat groeit van pakweg 41 naar 55 hectare. Ook de ontwikkeling van een 4,5 hectare groot bedrijventerrein in Ossendrecht staat in de steigers.

28 december