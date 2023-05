Tip: hier in Bergen op Zoom shop je deze week met korting of krijg je een cadeautje

Bierstoet in Woensd­recht wordt een blijvertje

WOENSDRECHT - De bierstoet in het dorp Woensdrecht wordt een jaarlijks terugkerend evenement. Die toezegging werd zondagmiddag alvast gedaan bij de allereerste bierstoet die in het dorp werd gehouden. De bierstoet had 130 deelnemers en dat was boven verwachting.