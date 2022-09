Ton Linssen stopt als raadslid, Louis Wijten neemt stokje over

Schuim en water favoriet bij Puts kinder­feest

PUTTE - Het terrein naast verzorgingstehuis De Beukenhof in Putte was zaterdagmiddag het domein van de jeugd. De Stichting Jeugd en Jongerenwerk Putte (SJJWP) hield daar de jaarlijkse happening Te Land, ter Zee en in Put.

4 september