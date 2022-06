Traktaties en een muzikaal onthaal: de vierdaagses in Woensdrecht zijn weer een feestje voor 1300 lopers

Deze week zijn in de gemeente Woensdrecht 1300 wandelaars op pad. Die nemen deel aan de avondvierdaagsen van Ossendrecht en Huijbergen en aan het driedaags wandelfestijn in de omgevingen van Woensdrecht en Hoogerheide.

In Ossendrecht was donderdagavond de laatste etappe van de vierdaagse. En dat was er een met een gouden randje, want het was de vijftigste keer dat de Ossendrechtse vierdaagse werd gelopen. Guido Jansen van de stichting Avondvierdaagse Ossendrecht is blij met de 310 deelnemers.

Traktaties

Die deelnemers kregen vanwege de gouden editie onderweg wat extraatjes zoals versnaperingen en bezoekjes aan speciale locaties in Ossendrecht zoals aan de Berghoeve, het scoutingterrein en de wijngaard van Paul Bosse. ,,Want wie jarig is trakteert”, zegt Jansen.

Donderdagavond kamen de wandelaars van de 5, 10 en 15 kilometer bijeen op de parkeerplaats bij de MFC Drieschaar, waarna er een bloemenhulde volgde.

Volledig scherm De deelnemers aan de gouden jubileumeditie van de Ossendrechtse avondvierdaagse zijn donderdagavond feestelijk ingehaald met muziek door het centrum van het dorp. © Pix4Profs/Tonny Presser

In Hoogerheide werden de 645 wandelaars aan de vijfenveertigste Woensdrechtse wandeldriedaagse feestelijk ingehaald in de Raadhuisstraat met muziek en heel veel bloemen. ,,Het was weer geweldig”, zegt Louis Minnebach van het Woensdrechtse wandelcomité. ,,We hadden dit jaar meer deelnemers dan bij de vorige edities.”

Saamhorigheid

In Huijbergen begonnen 230 wandelaars donderdagavond aan de derde etappe van de avondvierdaagse. Gitta van Rooij van De Wandelende Tak roemt de saamhorigheid in Huijbergen. ,,We hebben altijd veel vrijwilligers nodig voor de organisatie en die staan altijd gereed om ons te helpen.”

Vrijdagavond wordt het Huijbergse wandelfeest afgesloten met een blarenbal in een grote tent op het Vivoo sportterrein. De organisatoren zijn eensgezind van menig dat drie wandelevenementen in een week in de gemeente Woensdrecht niet concurrerend werkt. ,,We hadden allemaal meer deelnemers dan de vorige keer”, zegt Minnebach.