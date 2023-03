Transfernieuws bij Halsteren: WHS-er Jeremy de Witte komt, Riad Elloukmani vertrekt

Marco Musters opent nieuw restaurant aan het Beursplein: ‘We doen het gewoon op z’n Marco’s’

BERGEN OP ZOOM - Op de hoek van het Beursplein en de Steenbergsestraat opende Marco Musters, samen met zijn vriendin Bianca van der Hout, onlangs een nieuw restaurant: Bistro Bar Marco. ,,Veel mensen vragen in wat voor stijl ik kook. Is het Frans, Italiaans? Dat weet ik eigenlijk ook niet. We doen het gewoon op z’n Marco’s.”