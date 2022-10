Treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom staan langer stil na botsing trein met bus, wel weer verkeer naar Zeeland

Campus als extra impuls voor Agro Food Cluster Nieuw Prinsen­land

DINTELOORD - In de loop van volgend jaar moet duidelijk worden of er op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland een campus voor studenten in de agrofood- en landbouwsector komt. Wethouder Kees Gommeren heeft goede hoop dat het project slaagt. ,,We hebben de bedrijven én de ruimte.’’

17 oktober