Treinverkeer hervat tussen Bergen op Zoom en Zeeland na botsing trein met bus

Met video Getuige filmt hoe trein dwars door bus heenrijdt op spoorover­gang, zeker drie dagen geen treinen

Op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom is een trein op een bus gebotst. De ravage is enorm: de trein is dwars door de bus gereden. Er zaten geen passagiers in de bus, die na een ochtenddienst onderweg was naar de stalling. De chauffeur raakte wonderwel niet gewond. ProRail gaat er vanuit dat door de schade zeker drie dagen geen treinen kunnen rijden van Roosendaal naar Bergen op Zoom en Zeeland. De bus kwam stil te staan door technische problemen.

17 oktober