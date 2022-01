Twee gewonden bij steekincident in Bergen op Zoom: ‘Zijn hoofd lag open en hij had een flinke jaap op zijn arm’

Voordeur en ruit in Hoogerhei­de vernield door zwaar vuurwerk: ‘Godzijdank waren de kinderen uit logeren’

HOOGERHEIDE - ,,Het was gewoon een aanslag”, zegt Lida van Grondel boos over de grote schade aan het huis van haar dochter in de Burgemeester Moorsstraat in Hoogerheide. In de nacht van woensdag op donderdag werden de voordeur en het raam van het huis waar dochter Eileen met haar twee kinderen woont volledig vernield, waarschijnlijk door zwaar vuurwerk. ,,Godzijdank waren de kinderen uit logeren.”

24 december