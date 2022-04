Twee uur in de rij voor K3 in Bergen op Zoom: ‘Misschien kan ik wel bij Julia op visite’

Bijna vooraan in de rij, tegenover de Waterput, staan Thasia Ferket en Lotte Beckers uit Antwerpen. ,,Dit is de eerste signeersessie die ze in deze samenstelling doen”, vertellen ze. ,,Dus daar moesten we gewoon bij zijn. Bovendien is de lp een limited edition, daar is heel moeilijk aan te komen.” Vooral Thasia is groot fan. ,,Ik heb deze K3 al een keer of tien gezien. Julia is een schat, ze is echt zó lief.”

De rij loopt tot bij woon- en elektronicawinkel Pracht. Daar staat een hek om het einde van de wachtenden te markeren. Vanaf daar mogen geen fans meer aansluiten. K3 blijft ongeveer twee uur en in die tijd kunnen er zo’n tweehonderd handtekeningen gezet worden.

Dekbed van K3

Michaelia Iriks (bijna 14) is de laatste in de rij. ,,We mochten gelukkig nog nét aansluiten.” Michaelia is samen met haar moeder Jacqueline en nichtje Charlene (9). Charlene komt uit Dordrecht. ,,Ik heb K3 nog nooit in het echt gezien, dus dit vind ik heel spannend. Ik ben fan, ik heb zelfs een K3 dekbed.” Ze weten dat Julia uit Bergen op Zoom komt. ,,Ik rijd heel vaak door de straat waar zij woont”, zegt Michaelia. Dat is helemaal spannend, vindt Charlene. ,,Misschien kunnen we wel bij haar op visite.”

Voor hen staat Coraola Kiewiet met Wieke en Feline. ,,We komen uit Arnhem”, vertelt ze. ,,We zijn om zes uur opgestaan en om acht uur vertrokken.” Niet iedereen arriveerde op tijd om in de rij te mogen, er moesten ook heel wat fans teleurgesteld terug naar huis.

Inmiddels is K3 gearriveerd en signeren zij de platen (het is tenslotte Record Store Day) in een pand tegenover de Waterput. Met een stralende lach en een vriendelijk praatje voor iedere fan. Later op de dag zijn er optredens van onder andere Glitterpaard en Whispering Sons.