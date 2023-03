Uit de oude doos: deze supermarkt zat vroeger op de Grote Markt

indebuurt.nlEen brood, iets lekkers voor bij de koffie of een volle tas boodschappen. Iedere Bergenaar is weleens in een Bergse supermarkt te vinden. Maar wist je dat er vroeger ook een supermarkt middenin de binnenstad zat? Kijk snel verder voor de foto’s.

Tijdmachine

Ga in gedachten even mee: je staat op de Grote Markt en kijkt in de richting van de Zuivelstraat. Op rechts het hoekpand waar je nu Fyesta, Lucardi en Café bij Jansens vindt. Op die plek vond je vroeger een supermarkt van Albert Heijn.

1920

Het filiaal van Albert Heijn op de Grote markt opende in 1920. Wat je er zowel kon kopen? Alles van jam tot appelstroop en havermout. En natuurlijk zoals je op deze foto kunt zien: koffie.

Jaren dertig

Volgens het archief van Stichting Erfgoed Albert Heijn sloot het filiaal in de jaren dertig. Het pand werd gesloopt om ruimte te maken voor een nieuw gebouw. Het goede nieuws was, dat er ook weer een nieuwe Appie op de Grote Makt kwam – in datzelfde pand, onder een ander filiaalnummer. Als je goed kijkt, zie je vandaag de dag nog steeds de kenmerkende balkonnetjes.

1958

Ergens in de jaren dertig of veertig ging de Appie weer dicht, in 1958 werd de Albert Heijn op de Grote Markt opnieuw geopend. Zoals je kunt zien was het die dag een drukte van belang. In 1964 opende er een vestiging van de supermarktketen in de Parade. Wist je dat ze daar zelfs een wolafdeling hadden?

Kortom: leuk om nog eens goed naar dit gebouw te kijken als je binnenkort op de Grote Markt bent!

