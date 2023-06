Uit je plaat op de Boulevard: BergenOpZoomNL is een waar spektakel

indebuurt.nl Keertje wat anders: 5 x uitjes om te doen met Vaderdag in Bergen op Zoom

Je biologische vader, je bonusvader of een ander belangrijk persoon: met Vaderdag mag je hem in het zonnetje zetten. Wil jij dit keer geen fysiek cadeau geven, maar samen een dagje uit in of rond Bergen op Zoom? Dan vind je hier een aantal tips.