Uitzendkrachten Fokker Elmo vrezen bij verhuizing naar Papendrecht buiten de boot te vallen. ‘We worden uitgebuit’

VERKIEZINGEN 2022 Woensd­recht: ABZ met 8 zetels dubbel zo groot als CDA (4), D66 nu derde partij, PvdA zakt één zetel

HOOGERHEIDE - ABZ is als grote winnaar uit de bus gekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Woensdrecht. De partij groeit van 7 naar 8 zetels en is nu dubbel zo groot als het CDA, dat op 4 blijft. D66 boekt geen zetelwinst, maar is nu wel de nummer drie in aantallen stemmen. D66, AKT en VVD blijven op twee zetels, de PvdA verliest als enige een stoeltje en houdt er nog eentje over.

17 maart