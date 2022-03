Van 500 tot 16.000 euro subsidie voor Woensdrechtse clubs: ‘Waardering voor hun activiteiten’

HOOGERHEIDE - Voor muziek-, sport-, cultuur- en andere verenigingen in de gemeente Woensdrecht is ook in 2023 weer een bedrag van circa 100.000 euro aan waarderingssubsidies beschikbaar.

,,Dat budget verdelen we over zo'n honderd clubs. Elke bijdrage is afgestemd op het ledenaantal, en dan met name de jeugd. De bedragen per vereniging variëren zo van 500 tot 16.000 euro", licht wethouder Lars van der Beek toe. Clubs met zo weinig leden dat ze onder de grens van 500 euro blijven, vallen niet onder de regeling. ,,Dan staan de tijd en kosten voor administratie en verwerking niet meer in verhouding tot het subsidiebedrag.”

Breed scala

Het scala is breed: van sport, muziek en cultuur tot buurtverenigingen of sinterklaascomités. De regeling wordt nu automatisch verlengd voor 2023. De bedragen blijven gelijk, clubs hoeven geen nieuw verzoek in te dienen. ,,We zien liever dat verenigingen activiteiten organiseren voor hun leden dan dat ze tijd moeten steken in het vergaderen over of het opstellen van een subsidieaanvraag", aldus Van der Beek.

Toch wil het college de toekenning voor 2024 wel tegen het licht houden. ,,In coronatijd lag alles lastig en wilden we clubs geen administratieve lasten bezorgen. Maar een check of nieuwe inventarisatie van leden en jeugdleden is wel gewenst. We gaan er vooralsnog vanuit dat er vanaf volgend jaar een nieuwe, vierjaarlijkse aanvraag moet worden ingediend. Die zou dan vanaf 2024 ingaan.”

Coronasteun was hard nodig

Nu geldt er al een subsidieplafond. ,,Het budget is voor de huidige clubs. Zodra er eentje uit gaat, kan er een nieuwe in", stelt Van der Beek, die blij is dat er tijdens corona geen verenigingen zijn verdwenen. ,,Al was de covid-compensatie vanuit het rijk wel handig of zelfs hard nodig. Zo zou de scouting in Ossendrecht zijn omgevallen zonder steun, maar die bloeit nu weer. Dat is heel mooi.”

Van der Beek geeft aan dat er naast de vaste waarderingssubsidies ook potjes zijn voor incidentele steun aan clubs, zoals jubilea of extra activiteiten.