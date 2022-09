Van alles te doen tijdens Bergen op Zicht: ‘Bijna niemand kent ons, daar gaan we vandaag iets aan doen’

BergenopZicht wordt georganiseerd door Stichting Bergen op Zicht, in samenwerking met Rotaryclubs Bergen op Zoom-Centrum en Bergen op Zoom-Noord met als doel dat Bergse verenigingen, groepen en instellingen (zonder winstoogmerk) zich kunnen presenteren aan het grote publiek en vrijwilligers of leden kunnen werven. Het wordt eens in de twee jaar georganiseerd, maar door corona was in 2018 de laatste editie. ,,Deze editie was prima”, zegt Rijlaarsdam. ,,We hebben genoeg energie opgedaan om het over twee jaar weer te houden.”

Volledig scherm De kleine Kamíl Snoek nam een kijkje in een brandweerwagen, en was er beduusd van. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Quote We hebben met onze buurvrouw afgespro­ken dat wij lid worden van haar vereniging, en zij bij ons. Staan we vandaag tenminste niet voor niets Ruud Pompen, Jeu de boules-vereniging ’t Petangeske

De weersvoorspellingen waren niet best, daardoor had het evenement te maken met wat afzeggingen. De Grote Markt vertoonde daarom wat lege plekken. ,,U bent onze eerste bezoeker”, lacht Ruud Pompen van jeu de boules-vereniging ’t Petangeske, zo’n twee uur na de aanvang. ,,We hebben met onze buurvrouw afgesproken dat wij lid worden van haar vereniging, en zij bij ons. Staan we vandaag tenminste niet voor niets. Met dit weer zijn er helaas niet zoveel mensen in de stad.” Iets verderop bij GBWP gaat het een beetje beter. Hier mogen passanten aan een rad draaien, en hun mening geven over het onderwerp waarbij het rad stopt. ,,We zijn heel blij met die meningen, dat geeft ons een beeld wat er leeft in de stad”, zegt Betsy de Kock.

‘Wij hebben de beste plek’

Op het Sint Catharinaplein en de binnenplaatsen van het Markiezenhof is het echter druk en gezellig. ,,Wij hebben de beste plek”, glundert Wim van Poppelen van de stichting Jumelage, op de grote binnenplaats van het Markiezenhof. Hij wijst op de arcade, waar diverse koren optreden. ,,Gezellig met muziek erbij.” Jac van den Elshout, van dansschool Jac Danst, maakt promotie voor zijn nieuwe show De Chinese Nachtegaal, die op 15 oktober in De Maagd staat. ,,Het is niet zo heel druk, maar we kennen veel mensen, dus we hebben aanspraak genoeg”, vertelt hij. ,,En nu maar hopen dat ze ook naar de show komen. Er zijn al wel wat mensen die een foto hebben gemaakt van de poster, dus wie weet.”

Volledig scherm Koorleden van Fortissimo zorgden met zuiver stemgeluid voor hun promotie. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Heel breed aanbod

Het aanbod aan verenigingen is breed: sport, cultuur, politiek, de brandweer, de luchtmacht, ehbo. Het bezoekerscentrum Militaire Erevelden Brabantse Wal is aanwezig, de Zonnebloem en er zijn diverse optredens en demonstraties. Justin Tielenburg staat er voor theatervereniging DoeDe Mee uit Lepelstraat. Vooral voor de naamsbekendheid, zegt hij. ,,We zijn net voor corona begonnen, dus bijna niemand kent ons. Daar willen we vandaag iets aan doen.” DoeDeMee doet aan zang, dans en acteren. ,,Maar het gaat vooral om plezier hebben.” Ook het Fab Lab Boz staat er voor meer naamsbekendheid. De kraam trekt vooral de aandacht doordat er een 3D printer staat. ,,Bij ons kun je 3D-printen, stickers snijden, solderen, frezen”, legt Tom Zoutendijk uit. ,,Iedere donderdag of op afspraak. En als je dat niet kunt, leren we je het.”

Volledig scherm Popkoor Rise and Shine trad op naast de hydraulische gereedschappen van de brandweer. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer