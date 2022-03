Van dj Paul Elstak tot Frans Bauer: dit kun je verwachten op het Brabantse Wal Festival

,,Het is nu dan toch zover. We gaan eindelijk ons jubileum vieren”, zegt BWF-voorzitter Niels van Elzakker opgelucht. Hij zegt dat het festival dezelfde opzet heeft als de voorgaande negen edities, en dat betekent muzikaal vertier voor jong en oud.

Foute Mega Party

Op het festival in de bekende grote roze feesttent langs de Scheldeweg in Hoogerheide, treedt weer een keur aan artiesten op, variërend van smartlap tot rock. Zaterdagavond 23 april is er de Foute Mega Party met op het podium onder meer The Vengaboys, 2 Brothers on the 4th Floor en dj Paul Elstak.