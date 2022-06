Van grote namen tot intieme voorstellingen: De Maagd is klaar voor het nieuwe seizoen

Het theater is nog bezig met het staartje van het seizoen 2021-2022. Door corona werden verschillende voorstellingen uitgesteld. Voor het komende seizoen zijn al vier voorstellingen in de voorverkoop gegaan: Peter Pannenkoek, Van der Laan en Woe, Fred van Leer en Ronald Goedemondt. En deze voorstellingen zijn al bijna uitverkocht. ,,Gelukkig hebben we nog ruim honderd voorstellingen”, lacht Meesters.