Vandaag kans op bewolkte dag in Bergen op Zoom

Met video Slagveld in Tholen: honderden dode kuikens door nieuwe variant vogelgriep: ‘We onderschat­ten het virus’

THOLEN - Een week geleden was de Schakerloopolder in Tholen nog een prachtige broedplaats met 1300 broedparen kokmeeuwen. „Nu is het een slagveld”, vertelt ecoloog Roland-Jan Buijs uit Hoogerheide. Hij ontdekte woensdag honderden dode kokmeeuwkuikens in de kolonie bij de Oesterdam.