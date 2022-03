Veel vrouwen in West-Brabant die op een 'onverkiesbare' plek stonden, zijn toch in de gemeenteraad beland

Want daardoor zijn in veel plaatsen vrouwen die op een ‘onverkiesbare’ plek stonden toch in de raad beland. In West-Brabant is het aandeel van vrouwen in vrijwel alle gemeenteraden toegenomen. In Etten-Leur telt de raad zelfs meer vrouwen dan mannen en Bergen op Zoom verdubbelde het aantal vrouwen in de raad.