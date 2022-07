Veertig grote zeilschepen doen Antwerpen aan: 'Hét hoogtepunt van de zomer’

jubileum 750 jaar Steenbergen Arbeidsmi­gran­ten in gemeente Steenber­gen: ‘Mijn toekomst ligt hier’

STEENBERGEN - Drie jaar geleden kwam Lavinia Butnariuc (26) in haar eentje vanuit Roemenië naar Nederland. Via een uitzendorganisatie ging ze uien oogsten. Sinds acht maanden is ze nu receptioniste in Stella Maris, het uit 1928 stammende, schitterend verbouwde klooster in Welberg dat nu dienst doet als verblijfplaats voor 420 arbeidsmigranten.

14 juli