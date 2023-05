Verbod op varend ontgassen is goed nieuws voor West-Brabant, maar hoe wordt dat straks gecontroleerd?

Drie dagen binnenkij­ken bij de Turkse Ulu Moskee: ‘Kom een hapje met ons meeëten’

BERGEN OP ZOOM - De Turkse Ulu Moskee aan de Van Heelulaan in Bergen op Zoom opent dit weekend drie dagen lang de deuren. Wie nieuwsgierig is naar de Turkse cultuur kan aanschuiven bij het ontbijt, de lunch of het avondeten.