Verdachten dodelijke ripdeal bij wietkwekerij in Ossendrecht deels vrijgesproken

ZLTO wil lokale politiek wakker schudden: ‘Stikstof­be­leid funest voor agrarische sector’

BERGEN OP ZOOM/STEENBERGEN - Geef boeren toekomst. Dat is de boodschap van de ZLTO aan de lokale politiek. Voorafgaand aan de gemeenteraden in Steenbergen en Bergen op Zoom bieden ZLTO bestuurders donderdag een pamflet aan waarin ze hun zorgen uiten over het stikstofbeleid.

29 juni