Verdwenen Belg mogelijk in stukken gesneden in Brabantse loods

Goed nieuws: het wordt geen rommeltje in Bergen op Zoom

6 oktober Wat een rommeltje, hè in Bergen op Zoom? Of nouja. Het gaat geen rommeltje worden. Voorlopig houdt wethouder Andrew Harijgens namelijk zijn plan vast en kunnen we de grijze container vol restafval gewoon eens in de twee weken naar buiten rollen. Geen problemen met stinkende luiers, Ton Linssen mag zijn afval gewoon houden en hoeft het niet voor het stadhuis te dumpen. Louis van der Kallen maakte zich zorgen dat hij zijn katten het huis uit moest zetten, maar dat hoeft gelukkig ook niet. Het extra afval dat de dieren produceren blijft Saver op het huidige ritme ophalen. Ook de Bergse natuur hoeft voorlopig niet te vrezen voor nog meer afvaldumpingen.