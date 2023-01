Verhaal watersnoodoverlevende Jos (75) raakt deze kinderen: ‘Ik was een manneke van bijna 5, dit blijft je bij’

Steenber­gen helpt inwoners die de energiere­ke­ning niet kunnen betalen

STEENBERGEN - Wie door de energiecrisis in nood is en qua regelingen tussen wal en schip valt, heeft geluk als hij in Steenbergen woont. De gemeente wil het coronanoodfonds rap omzetten naar een algemeen crisisfonds, waarbij eerst gedupeerden van de energienota geholpen worden.

18 januari