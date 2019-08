Verkeersregelaar houdt dikke lip over aan klap Kleine Tour: ‘Deze week enorme agressie tegen collega's’

VIDEO Demonstra­tie van dierenacti­vis­ten bij slachthuis in Steenber­gen verloopt rustig

15:12 STEENBERGEN - De demonstratie van Steenbergen Animal Save bij slachthuis Vugts aan de Drielindekensweg in Steenbergen is zaterdag rustig verlopen. Met net zoveel politie als demonstranten op de been was het niet moeilijk de orde te bewaren.