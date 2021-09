Vermist Brabants meisje (15) na Vermist Kind Alert terecht, man en zoon nog verdacht

Dit is het beste terras van Brabant: ‘Personeel bleef ons trouw, ook in coronatijd’

7 september DINTELOORD - Het terras van Thuis! in Dinteloord staat de komende twaalf maanden als het beste terras van Brabant te boek. Althans, volgens de jaarlijkse verkiezing van Misset Horeca. De vakvereniging maakte deze week de top 100 bekend. Thuis! prijkt daarin op plaats 21 landelijk en eerste in Brabant. ,,Nu zorgen dat we er over vijf jaar nog zo voor staan.’’