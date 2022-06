Verpleeghuis vol snufjes voor vrijheid en levensgenot in aanbouw: ‘Kom je ook kijken waar je komt wonen?’

Wildvreem­de man ligt te slapen in achtertuin in Bergen op Zoom, vermoede­lijk wilde hij inbreken

BERGEN OP ZOOM - Een 38-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden bij een woning aan de Schaepmanlaan in Bergen op Zoom. Hij werd slapend gevonden in een achtertuin. De politie vermoedt dat de man had geprobeerd in te breken in een schuur.

14 juni