Verrassing voor Kindervakantieweek: onderscheiding uitgereikt aan organisatie

Deze onderscheiding wordt toegekend aan organisaties, die zich op bijzondere wijze, vaak een groot aantal jaren, verdienstelijk hebben gemaakt binnen de Gemeente Steenbergen. Tijdens de reünie zaterdagmiddag was er veel belangstelling voor de oude foto‘s in de kraampjes.

Volgens van Bezooijen is daarop te zien dat er afgelopen jaren veel veranderd is, maar ook heel veel hetzelfde is gebleven. ,,Het concept dat vijftig jaar geleden is neergezet, staat nog steeds.” De reünie was ook de aftrap van de kindervakantieweek 2022, die dit jaar plaatsvindt op het terrein van VV Prinsenland. Naast de traditionele activiteiten zijn er voor deze jubileumeditie extra activiteiten gepland, zoals bijvoorbeeld een extra leuk welkom en op vrijdag een theatershow.