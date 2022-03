Vertrek Fokker Elmo dwingt Aviolanda te zoeken naar nieuwe huurders: ‘Triest, maar we moeten verder’

Judoka Peter (43) is de jongste grootmees­ter van Zuid-Nederland

HALSTEREN - Als jong ventje droomde hij er al van: ooit de zesde dan in het judo behalen. Peter Goossens uit Halsteren maakte zijn droom waar. Zaterdag was het zover. ,,Het is bijna tien jaar geleden dat iemand in Noord-Brabant deze graad heeft behaald.’’

18 maart