Verwarde man (30) zwaait met mes en bijl in Bergen op Zoom

Tilburgse verdachte van moord op super­marktei­ge­naar Grinwis uit Halsteren draagt pruik in rechtszaal

BREDA – Verdachte Yvon K. (62) van de moord op supermarktondernemer Chris Grinwis in Halsteren stapte donderdag met een weelderige dos zwarte krullen de rechtbank binnen. Het was niet haar eigen haar, normaliter in een keurig nette boblijn, maar een pruik.

14 april