Verwarde man rijdt in op woninghek van burgemeester Steenbergen: ‘Hekwerk heeft ons behoed’

UpdateSTEENBERGEN - Een ernstig verwarde man (53) is zondagochtend met zijn auto ingereden op het toegangshek van de woning van burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen. Vlak daarvoor reed de bestuurder uit Steenbergen ‘op zeer asociale manier’ rond in Steenbergen waarbij hij ook in volle vaart probeerde in te rijden op een politiewagen.

De man is terplekke bij de burgemeesterswoning aan de Nassaulaan aangehouden. Auto en hek raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. De wagen is weg getakeld. Van den Belt heeft aangifte gedaan bij de politie.

Hij laat in een bericht aan deze krant weten heel erg geschrokken te zijn en tijd nodig te hebben om het gebeuren een plaats te geven. ‘De politie was snel ter plaatse en heeft de man aangehouden. Gelukkig heeft het hekwerk ons behoed’, aldus de burgemeester die het ook ‘erg vervelend’ vindt voor de familie van de bestuurder. ‘Ook zij zullen geschrokken zijn en moeten dit verwerken’.

De politie stelt een onderzoek in, meldt woordvoerster Mireille Aalders. Over een mogelijk motief of achtergrond van de 53-jarige Steenbergenaar is nog niets bekend. Hij wordt gehoord.

Frontale aanrijding voorkomen

De dollemansrit van de man moet rond negen uur 's ochtends zijn begonnen. Toen kwamen er bij de politie meldingen binnen van diverse weggebruikers over ‘asociaal‘ rondrijden van een personenwagen in Steenbergen. De bestuurder vormde daarbij daadwerkelijk gevaar voor andere mensen in het verkeer.

In de meldingen gaven getuigen een goede omschrijving van de auto. Op enig moment zagen surveillerende agenten de betreffende wagen recht op hen af komen rijden. Zij konden de dienstwagen net op tijd de berm in sturen om een frontale aanrijding te voorkomen, stelt de politie. De auto suisde vervolgens als een speer rakelings langs de auto waar de agenten in zaten. Om die reden doen ook de agenten aangifte tegen de bestuurder.

Ernstig verward

Direct na dit incident meldde burgemeester Van den Belt dat bij zijn woning een auto tegen het toegangshek was gereden. De agenten gingen direct ter plaatse en zagen een zwaar beschadigde personenauto tegen het eveneens zwaar beschadigde hek aan staan.

Wat de verwarde bestuurder ten laste wordt gelegd, is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie beraadt zich daarover en over eventuele vervolging. Gezien de mentale gesteldheid en het gedrag van de man wordt overlegd met zorginstanties. Dat traject staat los van een mogelijke strafrechtelijke vervolging.