Vier gewonden bij woonwagenbrand Bergen op Zoom, één slachtoffer met traumahelikopter naar ziekenhuis

column Dit schranscon­cept is de absolute vernede­ring van het eervolle koksvak

,,Hier maar naar binnen dan?” Mijn gehaaste technicus heeft blijkbaar honger, want hij staat al ongeduldig met de protserige goudkleurige deurknop in de hand. En omdat we even daarvoor al bij drie eetgelegenheden nul op het rekest hebben gekregen (want niet gereserveerd), ben ik inmiddels ook niet heel kieskeurig meer.