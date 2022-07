Vier stroomstoringen in twee dagen in West-Brabant zijn 'puur toeval’, zegt Enexis

BERGEN OP ZOOM - West-Brabant is de afgelopen twee dagen getroffen door vier stroomstoringen, waaronder twee op de heetste juli-dag ooit, dinsdag, in Stampersgat en in Zundert.

Toch heeft het malheur, dat honderden huishoudens soms uren van de elektriciteit afsloot, niets te maken met de tropische temperaturen, zegt netbeheerder Enexis.

,,Alleen bij langdurige, extreme weersomstandigheden zoals inderdaad hitte kunnen materialen reageren. Maar dat is nu niet aan de hand. Het gaat om spontane kabelbreuken die verschillende oorzaken kunnen hebben. Zo kan een kabel in het verleden zijn geraakt bij werkzaamheden waardoor de beschermhuls is beschadigd. Dan kan kortsluiting ontstaan”, legt Enexis-woordvoerder Annemieke van Put uit.

Laag- en hoogspanning

In Stampersgat kwamen dinsdagavond rond 23.00 uur zo'n vijfhonderd huishoudens zonder stroom te zitten. Vier uur later had Enexis de kabelbreuk in het ‘middenspanningsnet’ verholpen. In Zundert betrof het een zogeheten 'laagspanningsstoring', meer op wijkniveau, die ruim vijftig adressen trof.

Twee storingen in Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom viel twee keer de stroom uit. Woensdag moesten achthonderd woningen en bedrijven in de omgeving van het Gouvernementsplein het bijna twee uur zonder elektriciteit stellen. Donderdagochtend trad er tegen zeven uur ’s morgens ook een 'spontane storing’ op in een kabel. Een kleine honderd aansluitingen bij de Zuid-Westsingel, aan de andere kant van het centrum, kwamen zonder stroom te zitten. Rond de middag meldde Enexis dat iedereen rond drie uur 's middags weer op het net zou zitten.

Quote We zien geen structuur of een onderlig­gend probleem. Landelijk is het storings­beeld ook normaal Annemieke van Put, Enexis

De netwerkbeheerder zegt geen patroon te zien in de korte reeks storingen in West-Brabant. ,,Het is echt toeval dat dit in één regio gebeurt. We zien geen structuur of een onderliggend probleem. Landelijk is het storingsbeeld ook normaal.”

In Breda moeten donderdagmiddag ook een kleine duizend adressen in de wijk Hoge Vught het zonder stroom doen. Oorzaak daarvan is niet een kabelbreuk, maar gepland onderhoud en vervanging aan het stroomnet.