Vijf militairen vinden 81 jaar na fatale bommenvlucht rust op begraafplaats in Bergen op Zoom

Provincie: ‘Chemiereus Sabic in Bergen op Zoom stort PFAS in Wester­schel­de’

MIDDELBURG/BERGEN OP ZOOM - Chemiereus Sabic in Bergen op Zoom stort jaarlijks 50 kilo van de giftige stof PFAS in de Westerschelde nabij Bath. Dat maakte de Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) vrijdag bekend in een overleg met een Statencommissie.

10 juni