Vijf velden MOC’17 nog altijd onbespeelbaar; ‘Steentjes en glasscherven tussen strooizand’

Update Kastanje­laan krijgt per direct camerabewa­king na beschie­ting op kappers­zaak: ‘Voor rust en veiligheid’

BERGEN OP ZOOM - Om de rust en veiligheid in de Kastanjelaan te doen terugkeren zet de gemeente daags na de beschieting op de kapperszaak camera’s in. Dat besloot burgemeester Frank Petter in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie.

3 oktober