Vivoo eindelijk van 1,5 veld naar twee volledig nieuwe kunstgrasvelden: ‘Het was passen en meten’

Vivoo beschikt nu nog over slechts één wedstrijdveld en een trainingsveld. Volgens Vivoo-voorzitter Rob de Rond veel te weinig om alle wedstrijden op te spelen.

„We hebben 3 seniorenelftallen, 2 dameselftallen en 7 jeugdteams.” 15 jaar geleden besloot de gemeente Woensdrecht om samen met Vivoo op zoek te gaan naar een nieuwe locatie in het dorp, zodat er op de huidige locatie woningen gebouwd konden worden. Die zoektocht leverde niets op. De gemeente heeft vervolgens een stuk grond aangekocht van een particulier dat grenst aan het sportpark.

De Woensdrechtse wethouder Rainier Schuurbiers zegt dat het passen en meten was, maar dat er nu de mogelijkheid is om twee nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen. „Het huidige veld wordt een halve slag gedraaid en daar achter komt een tweede veld”. Begin december wordt gestart met het verwijderen van het huidige veld. De Rond hoopt dat in april volgend jaar Vivoo gebruik kan gaan maken van de nieuwe velden.

Tijdens de aanleg van de velden wordt er getraind bij Het ZuidwesthoekCollege in Ossendrecht en de wedstrijden worden gespeeld bij Meto in Hoogerheide. ,,Als de klus geklaard is, komt er een nieuwe kantine en kleedkamers die na de zomer van 2023 in gebruik genomen kunnen worden”, zegt De Rond.

„De nieuwbouw voldoet aan alle moderne eisen van milieu en isolatie, zodat omwonenden geen last hebben van de derde helft.” Woensdag 16 november is er in de kantine van Vivoo vanaf 19.00 uur een inloopavond, waarbij de plannen gepresenteerd worden. ,,We hebben al volop gesprekken gehad met omwonenden en er volgen er meer, want we willen de buurt graag te vriend houden”, zegt De Rond.

Volledig scherm #NLBEELD# HUIJBERGEN Pix4Profs / Marina Popova. De Huijbergse voetbalclub Vivoo heeft maar 1,5 veld. Herinrichting van het sportpark om tot 2 volledige velden te komen lag lang lastig qua inpassing en ruimte, maar nu is er een definitief plan. Wethouder Rainier Schuurbiers(blauwe jas) geeft zaterdag uitleg, samen met Rob de Rond van Vivoo legt hij uit hoe de velden komen te liggen. Ook de kantine (achtergrond) wordt aangepakt © Pix4Profs/Marina Popova

