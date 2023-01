Vlaojestáámpers houden open avond en feesten in Welberg

Tijdens deze avond is tevens de nieuwe wagen, ’t Slaogerfestival geheten, is te bewonderen. Helemaal af is hij nog niet. ,,Je zou denken dat je na tweeënhalf jaar bouwen toch wel klaar bent, niets in minder waar want we zijn dag en nacht bezig om het beest klaar te maken voor de optochten”, laat de club weten.