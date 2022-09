Vluchtelingen verruilen Stoelemat voor voormalige kunststoffabriek ‘Van Niftrik’ in Putte

Dierenarts uit Lepel­straat schrijft horrorboek voor kinderen: ‘Sommige lezers halen het einde niet’

LEPELSTRAAT - In het dagelijks leven maakt Bart Huyghe zieke dieren beter in zijn dierenartspraktijk in Lepelstraat. Maar in zijn vrije tijd schrijft hij al jaren horrorverhalen. Op 1 oktober verschijnt zijn eerste boek.

17 september