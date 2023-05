Voor 5 euro per dag een deelfiets van Arriva: ‘Gebruik Bravofiets zo aantrekkelijker maken’

Zwervers niet weg te krijgen uit Bergse parkeerga­ra­ge De Parade: ‘Meer maatrege­len nodig’

BERGEN OP ZOOM – Ontlasting, urine, blikken bier en plastic tasjes met kleding. De overlast van dak- en thuislozen in de Bergse parkeergarage De Parade, boven de Jumbo, is ondanks extra beveiliging nog niet opgelost. Zwervers verblijven overdag in het trappenhuis.